В Югре работает «Университет третьего возраста» для пожилых людей

В нескольких муниципалитетах региона работает программа «Университет третьего возраста». Это одиннадцать «факультетов» для пожилых людей. Здесь они могут получить знания в области права, культуры и искусства, активного долголетия, физкультуры, социального туризма. Пожилые люди посещают университет с сентября по май. На сегодняшний день по всему округу насчитывается более 10 тысяч выпускников.

Кроме этого, в Югре существует «серебряное волонтерство» – направление добровольчества, куда активно вовлекаются новоявленные пенсионеры. На данный момент таких людей в округе около 500. «Серебряные волонтеры» помогают пожилым людям в быту, гуляют с клиентами домов-интернатов.