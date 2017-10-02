Жители Нягани смогут научиться языку жестов

В Нягани открылась запись на обучение жестовому языку. Организатором занятий выступил «Союз добровольцев России». Базовый курс длится пять недель, занятия проводятся один раз в неделю. Все обучение - бесплатное.

Это уже второй поток на курсы. Первый был набран в марте 2017 года. Слушатели учились правильно общаться с глухими или слабослышащими людьми. В процессе обучения добровольцы узнали, что такое «дактилология», изучили алфавит, основы грамматики жестового языка, основные конструкции, и тематическую лексику.