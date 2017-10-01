В России заработал закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов

С 1 октября в России вступил в силу закон о блокировке копий («зеркал») пиратских сайтов, сообщает RTVi. Документ был подписан президентом страны Владимиром Путиным 1 июля 2017 года.

Госдума приняла закон в третьем чтении в июне 2017 года, потом его одобрил Совет Федерации. Из документа удалили поправку, по которой сайт могли заблокировать по заявлению правообладателей российских фильмов в досудебном порядке. Сейчас пиратские сайты блокируются только по решению Мосгорсуда.

Теперь Минкомсвязь в течение суток определит, действительно ли этот сайт приходится копией уже заблокированного пиратского. После этого регулятор пошлет свое решение владельцу ресурса на русском и английском языках и в Роскомнадзор. Роскомнадзор уже отправит уведомление провайдерам, которые обязаны тоже в течение суток заблокировать доступ к «зеркалу» сайта.

Также интернет-поисковики обязаны удалять из выдачи ссылки на заблокированные пиратские сайты и их зеркала.