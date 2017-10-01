Россия повысила пошлину за экспорт нефти

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября увеличена до 87,9 долларов за тонну, сообщает «Известия».

Стоимость тонны нефти в предыдущем месяце составляла 84,1 долларов.

В документе Минэкономразвития подчеркивается, что в 2015 году была обнулена льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения. Если средняя цена нефти составит не более 76 долларов, то эти ставки останутся на нулевом уровне.

С 1 октября также повышается экспортная пошлина на высоковязкую нефть на 0,7 долларов— с 12,9 до 13,6.

Помимо этого, увеличились пошлины на прямогонный бензин (до 48,3 долларов), автомобильный бензин (до 26,3 долларов) и кокс (до 5,7 долларов).