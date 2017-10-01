В Каталонии начались столкновения между жителями и полицией

В Каталонии, где сегодня проходит референдум о независимости от Испании, начались столкновения голосующих с подконтрольной испанским властям полицией, сообщает «Коммерсант». Правоохранительные органы заблокировали несколько избирательных участков и изымают документы и урны для голосования. На одном из участков полицейские разбили стекло входной двери, чтобы попасть внутрь.

Граждане пытаются прорваться через полицейские кордоны, несколько человек уже получили ранения. Точное число пострадавших пока не известно. Власти Испании утверждают, что полиция уполномочена удалять «материалы и предметы для голосования», однако действия полицейских не направлены против каталонцев.

По информации AP, испанская полиция силой удалила несколько сотен граждан из избирательного участка в Барселоне, несколько человек задержаны.