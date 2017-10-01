Трамп продлил запрет на финансирование образовательных обменов с Россией

Президент США Дональд Трамп продлил на год запрет на финансирование культурных и образовательных обменов с несколькими странами, среди которых — Россия, сообщает «Коммерсант».

Соответствующее распоряжение Трампа направлено на борьбу с торговлей людьми. В нем говорится, что США не будут предоставлять «негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии в 2018 финансовом году (начинается с 1 октября)». Запрет затрагивает банки развития США, а также МВФ.