В Нижневартовске проходит экологическая акция «Сделай мир чище!»

В образовательных организациях Нижневартовска стартовал осенний этап экологической акции «Сделать мир чище!», приуроченной к Году экологии. Главная цель мероприятия - привлечь внимание населения к раздельному сбору отходов.

С января этого года в акции приняло участие 40 образовательных организаций города – детские сады, школы, колледжи, а также Центр детского творчества, Молодежный центр.

Всего с начала года в рамках акции собрано и направлено на переработку более 111 тонн отходов бумаги и картона, 155 килограммов отходов пластика.

Наибольшее количество макулатуры собрали ученики школ №№6, 12, 42, 43 (каждая школа - более 10 тонн). Самые активные участники – воспитанники детского сада №62 «Журавушка». С начала года они поучаствовали в акции восемь раз и собрали более 6 тонн макулатуры.

С графиком проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) в рубрике «Информация для граждан».