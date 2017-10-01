В Нягани стартовал фотоконкурс, приуроченный ко Дню отца

В Нягани продолжается прием заявок на фотоконкурс «Мы с папой можем все». Работы можно присылать до 15 октября.
Участниками могут стать папы, дедушки или отчимы, воспитывающие детей. Принимаются фотографии из личного семейного архива семей по заданной тематике, соответствующие основным конкурсным номинациям.
Номинации конкурса: «В окружении родных людей», «Один день из жизни семьи», «Друзья-товарищи», «Через тернии - к звездам».
Возможно электронное представление фотографии на адрес: lvlevashova@mail.ru. Победители будут награждены дипломами и памятными подарками.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 908 885 42 23.