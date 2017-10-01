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В Каталонии стартовал референдум об отделении от Испании

При этом испанская полиция блокирует часть избирательных участков

Голосование на референдуме о независимости Каталонии в 10 утра по московскому времени началось на ряде участков региона, сообщает Lenta.ru.

Часть из 2300 участков остались закрытыми — их блокирует полиция. За час до начала голосования власти заявили, что проголосовать можно на любом открытом участке при предъявлении удостоверения личности.

Власти Каталонии в соцсетях призывают жителей провинции не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление любым действиям полиции по недопущению проведения референдума.

В бюллетенях для голосования только один вопрос: «Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?» и два варианта ответа, да или нет.

По требованию Верховного суда Каталонии местные правоохранители должны были к шести утра закрыть все избирательные участки, чтобы не допустить проведения референдума. МВД заявляет, что большинство участков взяты под контроль. На ряде участков до начала голосования полиция пытается не пускать людей в помещения, начались столкновения.


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Сегодня в 12:26, просмотров: 161, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:45
Чё это думаю - столько радости в телеящике))))
И так, и эдак.

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