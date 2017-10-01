Югорчане удачно выступили на конкурсе фольклора в Ставрополе

21-23 сентября в Ставрополе состоялась Российская детская фольклорная ассамблея. Там, по результатам конкурса детский фольклорный коллектив "Салы лёнх" ("Оленьими тропами") из Березовского района получил диплом лауреата II степени Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Ставропольского края.

В конкурсе солистов участвовала Ольга Сорока, она стала лауреатом III степени, а такжеполучила специальную награду от Министерства культуры Российской Федерации, Центра культуры народов России (Москва) – диплом за высокие творческие достижения и воплощение национальных традиций народов России.

В рамках конкурса коллективы представили на сцене более 45 фольклорных песен, частушек, наигрышей. Жюри предстояло выбрать победителей, коллектив, который ярко представил песенную традицию своего региона. Всем участникам была дана возможность выступить на двух главных сценах в рамках масштабного празднования 240-летия Ставропольского края.