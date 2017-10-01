Представителей НКО Югры обучают основам социального бизнеса

В Югорске завершился семинар «Управление проектами НКО». В течение двух дней курсы повышения квалификации проходили 30 представителей некоммерческих организаций и социальных предпринимателей.

По словам заместителя директора Центра «Открытый регион» Жанны Котовой, данный обучающий курс всего лишь часть целого цикла обучающих семинаров, которые проходят этой осенью в Югре.

«Мы помогаем начинающим и действующим лидерам социальных проектов овладеть ключевыми компетенциями, необходимыми для успешного развития некоммерческой организации. Среди них эффективные коммуникации, фандрайзинг, управление финансами, человеческими ресурсами, проектной деятельностью и многое другое», - пояснила Жанна Котова.

Следует добавить, что все участники, имеющие высшее образование, полностью прослушавшие курс и защитившие итоговую работу получают свидетельство государственного образца о повышении квалификации.

В настоящее время ведется прием заявок на следующие курсы по двум направлениям.

«Управление проектами НКО»

10 – 11 октября – Радужный;

12 – 13 октября – Лангепасе;

17 – 18 октября – Сургутский район;

24 – 25 октября – Покачи.

По вопросам участия обращаться по телефону: 89044807986.

«Менеджмент НКО»

16 – 17 октября – Нягань;

19 – 20 октября – Нижневартовск.

По вопросам участия обращаться по телефонам: +7 (3467) 36-00-37 (доб. 321), 8-904-872-16-33.

Организаторами курсов выступает АУ Югры «Центр «Открытый регион» совместно с окружным департаментом общественных и внешних связей.