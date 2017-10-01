Школьники и студенты Югры смогут пройти стажировку в Совете Европы

Югорские школьники и студенты могут принять участие в конкурсе «Стратегия 2035». Для 12 занявших призовые места предусмотрены различные призы: материальное поощрение, поездки и стажировки.

Победители будут приглашены на обучение и стажировку в Совете Европы в рамках образовательного форума «Стратегия будущего», на специализированную смену в детском центре «Артек» в 2018 году, а также смогут претендовать на грант для обучения на программах Института управления и социально-экономического проектирования Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, бесплатно посетить одного из мероприятий Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

Конкурс проходит в два этапа. Заочный этап проводится до 15 октября 2017 года, на этом этапе участники конкурса направляют свои работы. Второй этап - очный, пройдет в ноябре в рамках форума «Россия устремленная в будущее» в Москве и будет включать в себя защиту конкурсных работ, образовательную, деловую и культурную программы среди участников отобранных конкурсной комиссией.

«Россия в 2035 году» может быть представлена в виде эссе, рисунка или видеоролика. Работы в Оргкомитет нужно отправить до 15 октября.