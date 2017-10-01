Судьбу «ВИМ-Авиа» решат после 15 октября

Вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе ежегодного Международного форума науки и технологии в обществе (STS) в японском городе Киото заявил, что решения о дальнейшей судьбе авиакомпании «ВИМ-Авиа» будут приниматься после 15 октября, сообщает «Коммерсант». «Пока министерство транспорта считает, что до 15 октября необходимо продолжать полеты, а дальше будут приниматься решения о возможности продолжения деятельности компании»,— приводит его слова «РИА Новости».

Также Дворкович отметил, что сейчас продолжается возвращение в Россию пассажиров авиакомпании, которые должны были вылететь домой, но из-за проблем «ВИМ-Авиа» остались за границей.

Напомним, проблемы с полетами «ВИМ-Авиа» начались в конце прошлой недели. В понедельник совладелец перевозчика Рашид Мурсекаев признал, что у авиакомпании нет средств на операционную деятельность. Общий объем задолженности перевозчика — около 7 миллиардов руб. Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании. Гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева, обвиняемые в мошенничестве, были взяты под домашний арест.