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СМИ узнали, почему призывник из Нижневартовска мог расстрелять своих сослуживцев

Фото: vk.com/breakingmash
Фото: vk.com/breakingmash

Журналисты центральных СМИ узнали, почему призывник из Нижневартовска, уроженец Дагестана Гасан Абдулахадов мог открыть стрельбу по своим сослуживцам во время запланированных ночных учениях.

Уроженец Кизлярского района Дагестана Гасан Абдулахадов был ефрейтором и служил водителем-электриком радиостанции роты связи. В списки части он был зачислен несколько дней назад — 21 сентября. До этого, по данным Life, он служил в расположенной неподалеку военной части 0290, которая считается более престижной. Военнослужащие там проходят серьезную подготовку и спустя полгода службы обычно переходят на контракт.

Источник из штаба Восточного военного округа рассказал, что Абдулахадов не смог ужиться с сослуживцами и постоянно конфликтовал с ними — сообщается, что это и стало причиной его перевода в часть 53790, где произошла стрельба.

"Разборки в части, бойцы которой в любую минуту могут отправиться в боевую командировку, просто надоели командованию бригады, и вспыльчивого ефрейтора перевели в "тыловую" часть связи", — рассказал собеседник Life.

Как сообщал siapress.ru ранее, от очереди, выпущенной из автомата Абдулахадова, был убит офицера и двое солдат. Еще двое были ранены.

— Во время задержания им было оказано вооружённое сопротивление и создана прямая угроза жизни военнослужащих подразделения антитеррора, после чего по нему было применено табельное оружие, — говорится в заявлении пресс-службы ВВО.

Как пишут Вести.ru, по мнению следователей, причиной конфликта могли стать неуставные отношения — якобы Абдулахадов считал себя "старослужащим" и пытался командовать другими, что не понравилось его сослуживцам. Не исключено, что Абдулахадов поссорился со своим командиром и сослуживцами, и взялся за оружие, решив отомстить обидчикам.


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30 сентября в 21:55, просмотров: 291, комментариев: 0


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