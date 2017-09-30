В суточном плане полетов «ВИМ-Авиа» на 30 сентября нет рейса из Антальи в Нижневартовск

В суточном плане полетов «ВИМ-Авиа» на 30 сентября, который опубликован на сайте Росавиации, нет рейса из Антальи в Нижневартовск. Перевозчик за счет высвободившихся самолетов с внутренних рейсов осуществит 36 рейсов из Турции в Магадан, Челябинск, Москву и другие регионы России.

Напомним, ранее Ассоциация туроператоров России сообщила о том, что самолеты «ВИМ-Авиа» доставят «застрявших» в Турции югорчан домой. Эти сведения якобы прозвучали на утреннем заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа», которое провел министр транспорта Максим Соколов.