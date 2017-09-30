Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинения

Лидеру организации «Христианское государство» Александру Калинину предъявили обвинение в рамках уголовного дела, возбужденного по факту давления на кинотеатры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА «Новости».

«Предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии лидеру одной из общественных организаций», — сказала Волк.

Она добавила, что обвинение было предъявлено по делу, «возбужденному по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров».