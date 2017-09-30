Кудрин сомневается, что криптовалюты в России будут легализованы в ближайшие три года

Бывший глава Минфина Алексей Кудрин считает, что легализация криптовалют в России не случится в ближайшие два-три года, сообщает РБК. По его словам, инвестиции в эти инструменты «пока очень рискованны»

«Думаю, что легализации криптовалюты в ближайшие два-три года не будет. В мире и в России в том числе эти два-три года будут потрачены на выработку новых стандартов в области применения криптовалют, их регулирования и защиты граждан. По мере того, как будут созданы новые стандарты, которым будут следовать участники рынка, возникнет система регулирования, до этого момента не будет легализовано», — сказал он.

Кудрин добавил, что в перспективе эти инструменты будут развиваться. «И ICO у нас будет легализовано», — уверен он. «Пока Россия и в том числе биржа не готовы участвовать в продаже этих инструментов, потому что мы не можем гарантировать защиту участников рынка», — добавил глава ЦСР.

«Я слышал мнение от экспертов, что большинство нынешних криптовалют прекратят существование в силу разных причин, в том числе технических проблем. Мы знаем, что с ними есть ряд проблем. Пока это очень рискованно. Думаю, что значительная часть инвестиций в этот рынок пропадет и утратится для тех, кто инвестирует. Кто выживет, кто заработает, а кто потеряет предсказать невозможно. Вот почему в одном из выступлений я назвал это «игрой в казино». Но в течение трех-четырех лет это превратится в более цивилизованный рынок, и государство подключится», — считает Кудрин.