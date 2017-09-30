Призывник из Нижневартовска, расстрелявший сослуживцев, ликвидирован при задержании

Накануне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащих произошла трагедия. 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов, уроженец Дагестана, открыл огонь по офицеру и сослуживцам на полигоне в районе Транспортный Белогорска. Он выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж, а затем с оружием скрылся с территории полигона.

Погибли офицер и два военнослужащих, еще двое военнослужащих получили ранения. В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего.

Как сообщают федеральные СМИ, Абулахадов был призван на службу военным комиссариатом ХМАО-Югры по Нижневартовску. Зачислен в списки части он был приказом от 21 сентября 2017 года. Он окончил Югорский государственный университет в Ханты-Мансийске по специальности "разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений", передаёт до РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Поиски убийцы велись совместными силами военных и правоохранительных органов. Однако первыми беглеца обнаружили сотрудники антитеррористических сил. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был застрелен