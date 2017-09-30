В России накопительные пенсии могут заморозить до 2021 года

Правительство РФ внесло на рассмотрении Госдумы законопроект о продлении заморозки формирования накопительных пенсий до конца 2020 года, сообщает «Известия».

«Законопроектом устанавливается обязанность в 2020 году учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в полном размере на финансирование страховой пенсии», — отмечается в справке к документу, который опубликован на сайте кабинета министров РФ.

Отмечается, что одобрение законопроекта позволит сократить трансферт финансовых средств из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на более 550 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось о том, что российское правительство одобрило индексацию пенсий на 3,7% с 1 января 2018 года. Размер индексации утвержден, несмотря на понижение прогноза по уровню инфляции до 3,2%, заявил министр труда и социального развития Максим Топилин.