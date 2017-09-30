Производительность труда в России снижается второй год подряд

Производительность труда в 2016 году упала на 0,2%, передает РБК данные Росстата. Минэкономразвития, которое делает ставку на ускорение производительности, ожидало, что показатель в прошлом году вырастет

Таким образом, эффективность труда падает второй год подряд — в 2015 году снижение составило 2,2%.

Отрасли экономики показали смешанную динамику производительности. Самой эффективной отраслью традиционно стало сельское хозяйство (+3,9%), хороший результат показало производство и распределение электроэнергии, газа и воды (+2,1%), а эффективность обрабатывающих производств выросла на 0,8%.

Сильнее всего в прошлом году просел по производительности сектор гостиниц и ресторанов (-4,8%). Отрицательные результаты показали, в частности, строительство (-3,6%), добыча полезных ископаемых (-1,7%), а также сектор оптовой и розничной торговли, который Росстат рассматривает в совокупности с ремонтом транспорта и бытовых изделий (-3,1%).

Индекс производительности труда по Росстату рассчитывается как отношение роста или падения добавленной стоимости за год к динамике совокупных затрат на труд.