Госдума готовит «закон против Навального»

Депутаты Юрий Швыткин («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ) предлагают ужесточить надзор в интернете, сообщает «Ведомости». В пятницу, 29 сентября они внесли в Госдуму поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Если документ будет принят, то власти смогут без решения суда блокировать сайты с нежелательным, по их мнению, контентом. Это призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях, которые проводятся с нарушением закона, сказано в законопроекте. Кроме того, по ускоренной процедуре можно будет блокировать площадки за распространение материалов запрещенных в России некоммерческих организаций (НКО).

Гепрокуратура и раньше могла блокировать сайты с нежелательным контентом, но нынешняя процедура блокировки слишком длительная и сложная, говорится в пояснительной записке. Для блокировки сайта с таким контентом, Гепрокуратура сначала должна собрать доказательства наличия незаконного контента, представить документы в суд, который уже и будет выносить решение о блокировке.

По мнению депутатов, это затратная и долгая процедура. Если сайты успевают в течение трех месяцев подать апелляцию на решение суда, процессы затягиваются на год. Кроме того, такие поправки позволят заблокировать сайты запрещенных НКО. Сейчас в России 11 таких организации и их сайты еще доступны. В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что эти площадки используются для «дискредитации внутренней и внешней политики России, формирования негативного общественного мнения и дестабилизации в стране».