СМИ: Череда отставок губернаторов еще не закончена

В ближайшее время президент Владимир Путин может отправить в отставку от 8 до 11 губернаторов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации главы государства.
«Это завершится к 10-му числу (10 октября), по итогам будет предложено от 8 до 11 замен новых кандидатов в губернаторы, с учетом тех, о которых уже объявлено. Количество отставок целиком зависит от решения президента», — сказал собеседник.
На этой неделе свои посты покинули сразу несколько руководителей регионов — глава Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
В.Путин: "В абсолютном большинстве регионов руководят выходцы из них, но есть случаи, когда элиты нужно обновлять. И это, кстати, востребовано гражданами региона.
Для того, чтобы Россия достигла успехов, на её успех должны работать подходящие люди."
Наш Президент В.Путин, стыдит , увещевает чиновников...
А Васька слушает, да ест...
За примерами далеко ходить не надо.
По подозрению в казнокрадстве и мздоимстве задержаны несколько действующих глав регионов: экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, экс-губернатор Кировской области Никита Белых, экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, экс-главы Марий Эл Леонид Маркелов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич (заочно арестован и объявлен в розыск).
Арест этих лиходеев - доказательство непрекращающейся борьбы с коррупцией!..
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