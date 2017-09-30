СМИ: Череда отставок губернаторов еще не закончена

В ближайшее время президент Владимир Путин может отправить в отставку от 8 до 11 губернаторов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации главы государства.



«Это завершится к 10-му числу (10 октября), по итогам будет предложено от 8 до 11 замен новых кандидатов в губернаторы, с учетом тех, о которых уже объявлено. Количество отставок целиком зависит от решения президента», — сказал собеседник.



На этой неделе свои посты покинули сразу несколько руководителей регионов — глава Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.