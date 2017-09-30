Сургут занял второе место в Югре по эффективности работы властей с жителями города

На региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" Сургут занял второе место в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований». Диплом главе Сургута Вадиму Шувалову вручила губернатор Югры Наталья Комарова.
В этом году на конкурс поступило 40 заявок от всех городов и районов Югры. Итоги подведены в двух категориях. Первая - городские округа и городские поселения, вторая - сельские поселения, и по трем номинациям, которые комплексно характеризуют развитие муниципалитета, качество жизни людей. Это градостроительная политика, управление муниципальными финансами, обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями.