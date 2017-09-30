В Югре пройдет акция «Авто-МотоДонор»

Всероссийская акция «Авто-МотоДонор» пройдет во всех учреждениях станции переливания крови Югры со 2 по 6 октября. К участию приглашаются как автолюбители, так и члены организаций авто- и мотоклубов.

Прием доноров в головном учреждении Сургута будет осуществляться с 08:30 до 12:00. В филиалах Нижневартовска и Нефтеюганска доноров ждут с 08:00 до 12:00. Всем безвозмездным донорам, сдавшим кровь и ее компоненты в рамках акции, будут вручены сувениры с символикой Службы крови.

Дополнительная информация о донорстве: www.donor-surgut.ru, www.yadonor.ru, http://vk.com/spksurgut