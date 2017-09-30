В Нижневартовске пройдет конкурс социально значимых проектов

Учреждения социальной сферы, общественные и некоммерческие организации приглашают принять участие в третьем ежегодном конкурсе социально значимых проектов. Его проводит компания СИБУР в рамках программы «Формула хороших дел».

Приоритетными темами проектов в 2018 году станут: благоустройство общедоступных городских территорий; создание дополнительных возможностей для обучения и развития детей дошкольного и младшего школьного возраста; воспитание экологической культуры и рекультивация территорий. Особое внимание в специальных межрегиональных проектах.

Заявки на участие принимаются в электронном виде до 31 октября 2017 года. Информация о требованиях к оформлению заявки и критериях оценки представленных проектов доступна на сайте благотворительной программы «Формула хороших дел» http://www.formula-hd.ru/ в разделе «Конкурс».