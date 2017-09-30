В Международный день музыки в Сургуте пройдет концерт Алены Поль

В Международный день музыки, 1 октября, сургутская вокалистка Алена Поль отметит свой День рождения концертом в культурном центре «Порт».

Алена Поль исполнит авторскую музыку из собственных альбомов, а также оригинальные кавер-интерпретации известных композиций.

Напомним, Алена Поль – концертмейстер, вокалистка Сургутского музыкально-драматического театра, солистка музыкальной группы «Гугл в помощь».

Участница многочисленных выступлений на российских музыкальных фестивалях и конкурсах, в том числе на фестивале «60 параллель», фестивале-конкурсе актерской песни «Почти Belcanto», шоу «Голос-5» на Первом канале.

Начало мероприятия в 18:00, для зрителей старше шести лет. Справки по телефону: 24-25-62