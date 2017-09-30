Минфин спрогнозировал курс доллара до 2035 года

Министерство финансов России представил прогноз курса доллара к рублю до 2035 года, сообщает «Медуза». Как следует из прогноза, внесенного в Госдуму вместе с бюджетом, Минфин считает, что ситуация может развивать по трем сценариям.

Базовый сценарий предполагает, что в 2017–2020 года доллар будет стоить 64,8 рубля, в 2021-2025 — 71,5 рубля, в следующие пять лет — 77,1 рубля, в 2031-2035 — 82,5 рубля.

Согласно консервативному сценарию, в 2017–2020 годах доллар будет стоить 68,4 рубля, а в в 2031–2035 годах — 84,2 рубля. В этом прогнозе Минфин опирается на то, что экономика Китая замедлится, а цена на российскую нефть Urals снизится.

В целевом сценарии Минфин предполагает, что в 2031–2035 годах доллар можно будет купить по 75,6 рубля. Для этого российский ВВП должен расти на 3,3 процента в год. В 2016 году ВВП России не вырос, а сократился на 0,2 процента.