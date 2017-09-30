В России хотят идентифицировать пользователей мессенджеров без их согласия

Правительство России разработало проект постановления о порядке идентификации пользователей мессенджеров по абонентским номерам, передает «Коммерсант». Из документа следует, что мессенджер не должен будет получать согласие пользователей на осуществление идентификации.

Согласно документу, если организатор сервиса зарегистрирован в России, он сможет самостоятельно идентифицировать пользователя по абонентскому номеру. Руководству иностранных мессенджеров придется заключать договора с мобильным оператором, который должен подтвердить достоверность номера.

Если договор между абонентом и сотовой компанией расторгается, оператор должен в течение суток сообщить об этом руководству мессенджера, а сервис, в свою очередь, должен будет провести повторную идентификацию пользователя.

В июле Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании деятельности мессенджеров. Теперь все компании–владельцы мессенджеров обязаны устанавливать личности своих пользователей. Для этого они должны заключить договоры с российскими сотовыми операторами. Кроме того, эти компании должны ограничивать рассылку сообщений или распространять срочную информацию, если этого от них потребуют органы государственной власти.