В Сургуте пройдет третий этап конкурса «Семья года – 2017»

В эту субботу, 30 сентября, состоится третий этап городского конкурса «Семья года-2017». Конкурс проводится раз в два года. Организатор выступает Дворец торжеств Сургута при поддержке администрации города. Номинации конкурса в 2017 году: «Трудовая династия», «Древо жизни», «Многодетная семья», «Замещающая семья», «Молодая семья», «Крепкая семья - сильная Держава», «Мир семейных увлечений», «Бизнес-семья», «Семейные национальные традиции».

Вторым этапом конкурса стала выставка , на которой участники представили семейные реликвии. Она прошла во Дворце торжеств 12 сентября. На новом этапе конкурсантам предстоит выступить с творческими номерами на сцене культурного центра «Строитель». А на помощь семьям в подготовке презентации готовы прийти режиссеры и артисты Городского культурного центра Итоги конкурса подведут 28 октября.