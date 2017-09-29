Депутатам понравилась «Матильда»

Депутаты комитета Госдумы по культуре после спецпросмотра «Матильды» режиссера Алексея Учителя не нашли в фильме нарушений российского законодательства, «в том числе законодательства, направленного на защиту нравственности и чувств верующих», сообщает «Коммерсант». «Это яркий, интересный, профессионально снятый художественный фильм, в котором творческий вымысел органично вписан в контекст истории нашей великой страны»,— сообщается на сайте комитета.

Напомним, картина об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской вызвала протесты среди радикально настроенных православных верующих, в частности депутата Госдумы Натальи Поклонской. Она требует запретить показ фильма, а режиссеру Алексею Учителю грозит проверками по обвинению в коррупции.

Члены комитета Госдумы по культуре, однако, считают, что Николай II «показан в фильме с большой любовью и почтением». «В фильме это сильный, одухотворенный, болеющий за свою страну человек, который, безусловно, делает выбор между личными интересами и государственным долгом в пользу последнего»,— говорится в заявлении.