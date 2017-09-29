Правительство выделит почти 10 миллиардов рублей на развитие дорог в регионах

Правительство России выделило 9,9 миллиардов рублей бюджетам регионов на «обеспечение дорожной деятельности». На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в 11 регионов будут направлены трансферты в размере 1,435 миллиард рублей, бюджетам 9 регионов выделят 3,8 миллиарда рублей на «реализацию важных для социально-экономического развития России проектов».

Кроме того, бюджетам 17 регионов будут выделены 2,6 миллиарда рублей «на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений». Бюджету Хабаровского края выделят 2 миллиарда рублей на финансирование проектов, «реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства».