Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок могут снизить в 50 раз

С 1 июля 2018 года порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) в Россию может быть снижен в 50 раз, то есть с 1000 евро до 20 евро, сообщает «Ведомости». Об этом говорится в материалах проекта бюджета на 2018-2020 годы, которые размещены в информационной системе Госдумы, пишет «Интерфакс».

Как считает правительство, это нововведение может повысить доходы бюджета в следующем году на 30 миллиардов рублей.

В конце декабря 2016 года СМИ писали, что Евразийский межправительственный совет поручил снижать стоимость интернет-посылок, не облагаемых пошлинами в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Снижение беспошлинного порога правительство обсуждало с 2014 года, но в феврале 2015 года было принято решение не менять правила до вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС, а действующие на национальном уровне нормы сохранить до 2016 года.

В настоящее время Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрено пороговое значение на 2018 год в размере действующих сейчас 1000 евро, на 2019 год - 500 евро, на 2020 года - 200 евро.