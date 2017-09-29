Глава Ханты-Мансийска стал 11-м в «национальном рейтинге мэров»

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин стал 11-м в «национальном рейтинге мэров» гласит исследование центра информационных коммуникаций «Рейтинг», проведенное совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

Объектами исследования стали главы 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ, а также представители пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти.

Результаты «Национального рейтинга» были получены на основании заочного анкетирования и заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, которые не только ставили оценки, но и обосновывали свои выводы о работе глав муниципалитетов.

Оценивая работу Максима Ряшина, эксперты отметили общее улучшение качества транспортных магистралей столицы Югры, формирование комфортной городской среды. Кроме того, участники анкетирования дали положительную оценку работе по предоставлению муниципальных услуг, высоко оценено взаимодействие главы югорской столицы с депутатами городской Думы. Значимым для жизни Ханты-Мансийска событием, подкрепившим позиции Ряшина, стала сдача в эксплуатацию школы № 7 на 1000 учащихся.

Тройку лидеров представили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Белгорода Константин Полежаев и глава Уфы Ирек Ялалов.