«Оно» стал самым кассовым фильмом ужасов в истории

Хоррор Андреса Мускетти "Оно" вошел в историю кинематографа, став самым кассовым фильмом ужасов, заявила глава маркетингового отдела Warner Brothers Сью Кролл, сообщает РИА Новости.

Фильм собрал в прокате уже свыше 500 миллионов долларов. Ранее самым кассовым хоррором считался фильм "Изгоняющий дьявола", который заработал 441 миллион долларов.

"Достижение отметки в 500 миллионов долларов — это не так уж сложно для хорошего блокбастера, но для фильма ужасов это войдет в историю. Мы не можем не гордиться этим фактом", — заявила Кролл.

Она поздравила режиссера Андреса Мускетти с успехом, а также отметила, что съемочная команда создала фильм, который затронул зрителей по всему миру.