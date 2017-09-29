Илон Маск собирается доставлять ракеты в любую точку Земли по цене авиабилета

Создатель SpaceX Илон Маск представил концепцию транспортной системы для перемещения между пунктами назначения на Земле с использованием возвращаемых ракет и космических кораблей, сообщает «Медуза». Он предложил использовать как транспорт ракету BFR, создаваемую для полетов на Марс.

В показанной Маском презентации утверждается, что такой корабль сможет доставлять пассажиров из Нью-Йорка в Шанхай за 39 минут. Время полета между любыми двумя точками на Земле составит не более часа. Стоимость билета, по словам Маска, не будет превышать тариф экономического класса обычного самолета.

Маск объявил, что SpaceX намерена доставить не меньше двух грузовых кораблей на Марс к 2022 году. Первых колонизаторов компания хочет доставить на планету к 2024 году. Они начнут создавать на Марсе базу для долгосрочного пребывания.

BFR будет также приспособлена для доставки кораблей на Международную космическую станцию и на Луну.