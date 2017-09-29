«Ютейр» согласился перевезти пассажиров «ВИМ-Авиа». Но есть условия

Авиакомпания «ЮТэйр», акционерами которой являются Тюменская область и Югра, поможет перевезти пассажиров «ВИМ-Авиа» по просьбе Минтранса РФ, сообщает РБК Тюмень.

Как сообщили РБК Тюмень в пресс-службе компании, в пятницу, 29 сентября, самолет перевозчика вылетел из московского аэропорта «Внуково», чтобы вывезти россиян из Анталии (Турция) в Самару.

По словам генерального директора «ЮТэйр» Андрея Мартиросова, кроме этого авиакомпания приняла решение перевозить на регулярных рейсах пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа» при наличии свободных местах. «Механизм возмещения затрат еще не определен. Но в данный момент для нас важнее помочь соотечественникам вернуться домой», — прокомментировал топ-менеджер.

Как ранее писало РБК Тюмень, Росавиация обратилась к авиакомпаниям с просьбой помочь с перевозками пассажиров «ВИМ-Авиа», у которой сейчас серьезные финансовые трудности. На просьбу откликнулись авиакомпании «Уральские авиалинии», «АйФлай», «Ред Вингс», «НордСтар», «ИКАР», «Северный ветер» и «Якутия» и «ЮТэйр».