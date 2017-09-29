Екатеринбург накрыла волна сообщений о минировании

Власти Екатеринбурга в пятницу получили десятки сообщений о минировании административных зданий, школ, вузов и детских садов, сообщает «Ведомости». «По лжеминированию в Екатеринбурге: 72 объекта, из них 28 школ и два садика», — написал в Twitter глава города, председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман.

Источник «Интерфакса» в пресс-службе Уральского государственного горного университета сообщил, что сотрудников и студентов эвакуировали из двух корпусов вуза. «Мы все оперативно эвакуировались, и в данный момент подъезжают службы, пожарные здесь, скорая», — сказал собеседник агентства. Также эвакуация проводится в Уральском государственном педагогическом университете.

Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов сообщил агентству, что поступил звонок в Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление, сообщили, что заминированы два троллейбуса, но номера не указали. «Были остановлены все троллейбусы, из них эвакуированы пассажиры», — сказал Карманов.

Эвакуированы здания областного правительства и администрации губернатора Свердловской области, крупные торговые центры города, здания представительств Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.