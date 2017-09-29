Две трети россиян видят плюсы в старости

Почти три четверти россиян (73%) признались, что старость их не пугает, противоположные эмоции испытывает 25% опрошенных, передает «Интерфакс» итоги опроса ВЦИОМ.

По мнению 62% респондентов, в этом возрасте, как и в любом другом, есть свои преимущества: плюсы находят в общении с родными и близкими (36%), наличии свободного времени (19%), возможности заниматься любимым делом (17%), обладании большим жизненным опытом (13%). треть россиян (33%) не видят в старости никаких преимуществ.

Среди страхов, связанных со старостью, чаще называют болезни и плохое здоровье (34%), маленькие пенсии и нехватку денег (33%), одиночество (20%) и страх смерти (11%).

Отвечая на вопрос о том, что позволяет человеку дольше оставаться молодым, по 26% указали на активный и здоровый образ жизни, 17% полагают, что помогает любимая интересная работа, 15% - материальное благополучие, 13% - крепкое здоровье, 11% - любимые люди, 10% - правильное питание.