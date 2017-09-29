ЦБ собирается продать Бинбанк и «Открытие» на бирже

Сегодня в интервью телеканалу «Россия 24» глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о том, каким образом регулятор будет выходить из капитала санируемых банков «ФК “Открытие”» и Бинбанка, сообщает «Коммерсант». Санацию планируется осуществить в короткие сроки — до восьми месяцев. При этом масштаб проблем в этих банках ЦБ до сих пор окончательно не оценил.

Наиболее вероятным вариантом продажи банка «ФК “Открытие”» и Бинбанка (санируются с 29 августа и 21 сентября соответственно) является публичное размещение акций на бирже, заявила сегодня в интервью телеканалу «Россия 24» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Нам не нужен один единственный стратегический инвестор. Мы как раз хотим сделать эти банки публичными, чтобы было публичное размещение, чтобы массовым инвесторам это было интересно», — отметила она.

До сих пор регулятор не высказывал такие планы — речь шла о том, что ЦБ будет стараться максимально быстро выйти из капитала санируемых банков и продавать их рыночному инвестору. Такие комментарии регулятор давал в ответ на упреки в том, что с санацией двух крупных частных банков возрастают риски огосударствления банковского сектора.

По словам Набиуллиной, это решение — издержки необходимости выводить с рынка неэффективные банки. Мы не готовы оставлять неэффективные банки на рынке только из-за того, что они частные и есть такой риск огосударствления, — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Кроме того, она пообещала привлечь максимальное количество независимых директоров в управляющие органы Бинбанка и «Открытия». «Мы придерживаемся принципов прозрачности, максимального привлечения независимых директоров», — заявила глава ЦБ.