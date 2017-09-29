Определен победитель в конкурсе логотипов Регионального форума национального единства «Югра многонациональная»

Тимур Якшимбетов из Радужного стал победителем в конкурсе логотипов Регионального форума национального единства «Югра многонациональная.

Отмечается, что конкурс прошел в несколько этапов. Поступило более 20 вариантов логотипа форума, из них были выбраны 10 наиболее удачных. Дальнейшего победителя выбрали при помощи голосования в социальной сети ВКонтакте.

В течение недели более 850 пользователей социальной сети отдали свои голоса за наиболее понравившиеся варианты логотипа. По итогам голосования наибольшее количество голосов собрал логотип Тимура Якнимбетова – за него проголосовали 260 человек.