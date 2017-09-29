На карте Югры появятся новые памятные знаки краеведческого эколого-просветительского проекта «Маршрутами А.А. Дунина-Горкавича», сообщает Депприроды Югры.

Таким образом, стелы установят в местах, где жил и трудился исследователь Тобольского Севера Александр Дунин-Горкавич. 30 сентября 2017 года историческая отметка «Маршрутами А.А. Дунина-Горкавича» появится в деревне Шапша Ханты-Мансийского района. А немного позже, 3 и 4 октября 2017 года, географические точки маршрутов и исследований краеведа и лесовода отметят на территории Белоярского района в деревне Юильск и сёлах Полноват и Казым.

Отметим, что на данный момент в Югре установлено 3 памятника знака краеведческого эколого-просветительского проекта «Маршрутами А.А. Дунина-Горкавича»

График и время установки памятных знаков «Маршрутами А.А. Дунина-Горкавича»:

30 сентября 2017 года, 12:00 – Место установки – Ханты-Мансийский район, деревня Шапша, мыс протоки Горная. Сбор участников в 11:40 у дома-интерната для престарелых и инвалидов «Уют», расположенного по адресу: д. Шапша, улица Светлая, 1;

3 и 4 октября 2017 года, 11:00 Место установки – Белоярский район, деревня Юильск, сёла Казым и Полноват. Место установки и сбора участников необходимо уточнять у директора природного парка «Нумто» Людмилы Александровны Матвеевой, тел. 8 (34670) 2-14-70.