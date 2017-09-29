После просмотра фильма «Матильда» комитет Госдумы выступил с призывом прекратить попытки его запрета

Комитет Госдумы по культуре вынес специальное решение по итогам просмотра фильма Алексея Учителя «Матильда» с призывом прекратить попытки его запрета, сообщает «Meduza».

По итогам просмотра депутаты «констатируют, что это яркий, интересный, профессионально снятый художественный фильм, в котором творческий вымысел органично вписан в контекст истории нашей великой страны».

«Особо хотим подчеркнуть, что фильм не содержит никаких материалов, нарушающих российское законодательство, в том числе законодательство направленно на защиту чувств верующих», — подчеркивается в проекте документа.

Депутаты призвали организовать широкий прокат фильма. «В очередной раз депутаты комитета заявляют о недопустимости цензуры и нарушения конституционных прав граждан на свободу творчества и на участие в культурной жизни», — резюмируют авторы заявления.