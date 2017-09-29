В округе проходят обучающие семинары для НКО

В Югре продолжается серия обучающих семинаров для руководителей НКО. Последней в этом ряду стала лекция «Управление проектами НКО», которая прошла с 25 по 26 сентября в Югорске. В семинаре приняли участие 30 представителей НКО и социальных предпринимателей. Организатором семинара выступил центр «Открытый регион».

Как сообщили siapress.ruв отделе обеспечения информационной открытости центра, такие семинары изначально планировалось проводить в разных городах округа.

«Везде особенности у НКО разные и проблемы у них отличаются. Поэтому было решено провести разные семинары в разных городах округа. Сейчас график лекций у нас расписан до октября. Ближайшая состоится 10-11 октября в Радужном», - сообщили в центре «Открытый регион».