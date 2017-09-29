Два президентских лайнера вывезут из Антальи пассажиров «ВИМ-авиа»

Пассажиров «ВИМ-авиа» из Антальи вывезут на двух самолетах Ту-214 специального летного отряда «Россия», обслуживающего первых лиц государства, сообщают «РИА Новости».
Отмечается, что самолеты будут отправлены в Турцию по поручению президента Владимира Путина.
Министр транспорта Максим Соколов поручил резервировать для пассажиров «ВИМ-авиа» блоки кресел на рейсах S7 и «Аэрофлота» и концентрировать борты на турецком направлении, сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление Минтранса, опубликованное после заседания оперативного штаба по ситуации с «ВИМ-авиа».