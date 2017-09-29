В отношении Навального составили очередной протокол об административном правонарушении

Ранее siapress.ru сообщил, что Алексея Навального задержали в Москве. По данным «Ведомостей» в отношении Навального составили протокол об административном правонарушении, (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), об этом сообщила Пресс-служба ГУ МВД по Москве.

«Материалы дела об указанном административном правонарушении будут направлены в суд для рассмотрения и принятия решения», — говорится в сообщении московского главка МВД.