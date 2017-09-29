Правительство округа детализировало и конкретизировало стандарты соцобслуживания населения

Решением правительства округа детализированы стандарты социального обслуживания на дому, сообщает окружная пресс-служба.

Решение было принято на заседании правительства под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой. Одно из новшеств — конкретизация описания соцуслуг (в основном тех, в которых нуждается одинокий пожилой или немощный человек), определение времени и периодичности их предоставления.

«Информация должна быть доведена до всех получателей, чтобы каждый из них точно знал, услуги какого характера и в каком объеме он может получить», — отметила Комарова.

Передача соцуслуг некоммерческим организациям началась в округе уже давно. В Сургуте, например, соцуслуги на дому на текущий момент оказывают две фирмы — Юкон и ИП Глухова О.С. С января этого года 50 человек переданы Соцслужбой на обслуживание НКО, еще 230 будут переданы до конца года. «Специалисты этих компаний оказывают стандартные социально-бытовые услуги: уборка помещений, приготовление пищи, покупка продуктов, кормление и так далее», — рассказал siapress.ru заместитель директора Городской социальной службы Сергей Лопатин.

Качество работы этих организаций, оказывающих соцуслуги населению на дому, контролируется еженедельно ответственными ведомствами.