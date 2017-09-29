Евгений Марков: «Нужно закрывать подобные неэффективные структуры, создающие негативный фон в сфере здравоохранения Югры»

На десятом заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике при обсуждении проекта постановления Думы Югры «Об информации о деятельности Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за второй квартал 2017 года» руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков поднял тему деятельности «Медицинского информационно-аналитического центра» Югры (МИАЦ).

Евгений Владимирович поинтересовался у членов правительства, насколько региону вообще необходима подобная структура, регулярно оказывающейся в центре скандалов: «Это уже второй случай, когда Счетная палата выявляет в МИАЦе неэффективный расход средств. Эта надстройка потратила кучу денег, но, по большому счету, неэффективно – на информационные продукты, которыми никто не пользуется», – высказался депутат.

Заместитель губернатора Всеволод Кольцов, отвечающий в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа за социально-культурный блок и здравоохранение, подчеркнул, что сейчас департамент здравоохранения занят устранением нарушений в этой организации:+ «МИАЦ – учреждение здравоохранения, включенное в номенклатуру, определённую Минздравом РФ. Это центр обработки аналитической информации, статистики. Аналоги есть по всему УрФО. Моя личная точка зрения: это не какая-то искусственно придуманная структура, у нее есть свои задачи. Документы, выкладки, которыми занимается структура, действительно нужны системе здравоохранения как оценка эффективности проведенной работы по сохранению здоровья населения и так далее», – высказал мнение заместитель губернатора Югры.

На заседании фракции ЛДПР Евгений Марков еще раз подчеркнул, что эту тему нужно держать на контроле, и от подобных активов Правительству избавляться, так как власти несут репутационные риски и в первую очередь среди самих же работников здравоохранения: «Нужно закрывать подобные неэффективные структуры, создающие негативный фон в сфере здравоохранения Югры. Ведь раньше до появления МИАЦа люди работали с другими специализированными организациями, и не жаловались, а обходилось это в два раза дешевле».

Депутат Евгений Марков планирует написать депутатский запрос в органы о возбуждении уголовного дела.