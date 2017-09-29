Отток средств из банков «Открытие» и «Бинбанк» меньше чем ожидал Центробанк

Центробанк ожидал большего оттока денежных средств из банков «Открытие» и «Бинбанк», сообщает «Интерфакс».

«Были опасения вкладчиков "Открытия" и Бинбанка до механизма санации, сразу после объявления механизма санации, потому что еще не было понятно, что это за механизм. Мы ожидали большего притока людей, которые будут вклады свои забирать, оказалось меньше», – сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Также она отметила, что в «Открытии» ситуация со средствами физ.лиц и вовсе уже приблизилась к нормальной. «По корпоративным клиентам здесь нужно дальше работать, особенно в связи с той темой, которую мы поднимали - доступ (санируемых банков - ИФ) к средствам государственных компаний», – отметила она.

ЦБ рассчитывают, что в ближайшее время ситуация с Бинбанком в ближайшее время тоже нормализуется.