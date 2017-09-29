​Эксперты холдинга «Минченко Консалтинг» назвали список губернаторов «на вылет»

Эксперты холдинга «Минченко Консалтинг» заявили, что своих постов могут лишиться главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской, Ивановской и Воронежской областей, а также главы Алтайского и Приморского краев, сообщает «ЭХО Москвы».

Согласно данным, эксперты при составлении доклада анализировали деятельность руководителей субъектов Федерации с января по август 2017 года. Этим они объяснили, что в список попали уже сложившие полномочия Николай Меркушкин, Валерий Шанцев, Виктор Толоконский, Рамазан Абдулатипов и Игорь Кошин.

Отмечается, что все фигуранты данного списка получили низкие оценки в схеме анализа устойчивости губернаторов, предложенной авторами доклада.