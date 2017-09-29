Страховая компания «Югория» открыла семь филиалов на базе агентств, отмечается, что два из них на территории Югры. Такое решение было принято советом директоров компании в целях усиления региональной сети компании.

Новые филиалы появились в Бийске Алтайского края, Нижнем Тагиле и Серове Свердловской области, Стрежевом Томской области, Ишиме Тюменской области, а также в городах Радужный и Пыть-Ях.

«Филиал является полноценным центром финансовой ответственности и подчиняется непосредственно региональной дирекции, что позволяет решать бизнес-вопросы более эффективно и оперативно, а также повысить качество управления, - отметила председатель совета директоров ГСК «Югория, заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры Татьяна Мирошник. – Кроме того, филиал имеет более значимый общественный статус».

На территории ХМАО – Югры в настоящее время работает 14 филиалов и 14 агентств компании. В ГСК «Югория» застраховано более 200 тысяч югорчан, то есть каждый восьмой житель округа имеет полис компании.

Отмечается, что за 2016 год клиенты проживающие на территории Югры получили в выплаты на сумму порядка миллиарда рублей по полисам каско (добровольное автострахование), ОСАГО, страхования имущества (дома, квартиры) и ДМС (добровольное медицинское страхование).